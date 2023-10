Mystère à Clères 32 Avenue du Parc Clères, 31 octobre 2023, Clères.

Clères,Seine-Maritime

Retrouvez des personnages inquiétants dans le château de Clères pour la 8e édition de Mystère à Clères !

Dénouez une toute nouvelle énigme en interrogeant les étranges personnages qui sont tout autant de potentiels coupables que de témoins innocents !

Une enquête grandeur nature dans une ambiance halloweenesque ! Avis aux fans de Cluedo…

Oserez-vous incarnez un enquêteur et résoudre cette sombre histoire du passé ? Des personnages fantomatiques plus inquiétants les uns que les autres à interroger, des preuves indéniables et des pistes qui se croisent vous permettront de trouver le meurtrier ! À condition d’avoir l’esprit de logique et de déduction des grands détectives…

Nouveau scénario : « Héritages »

1968, Clères, fin des années 60, au coeur des années yéyés : l’ornithologue et propriétaire du Parc de Clères, Jean Delacour perd son bras droit, directeur du Parc, Francis Fooks. Suite à son décès et pendant que sa fille, Doris, reprend l’intérim de la direction du parc, Jean Delacour prépare l’avenir en léguant son domaine au Muséum d’Histoire Naturelle. Des tensions éclatent et l’entourage de Mr. Fooks, déjà endeuillé, doit faire face à un drame.

Munissez-vous de votre lampe de poche et de vos costumes les plus terrifiants (et bien chauds) …si vous osez ! Interrogez les suspects, menez l’enquête et venez à bout du mystère…

Infos pratiques :

Seul le tour du château est accessible, les parties animalières ne seront pas visibles.

Une partie de l’enquête a lieu en extérieur, prévoir des vêtements en conséquence.

Niveau de difficulté : 3/4.

Ouvert à tous les courageux de 11 à 111 ans (et plus…)

Une collation est offerte à la fin de la soirée pour se réchauffer.

Durée : 2h dont 1h30 d’enquête

Tarif unique à 15€

Réservation obligatoire ci dessous , à partir du 15 septembre.

2023-10-31 18:00:00 fin : 2023-10-31 23:30:00. .

32 Avenue du Parc

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie



Meet a cast of eerie characters in the Château de Clères for the 8th edition of Mystère à Clères!

Unravel a brand-new enigma by questioning strange characters who are just as much potential culprits as innocent witnesses!

A life-size investigation in a Halloween atmosphere! For Cluedo fans?

Dare to take on the role of an investigator and solve this dark story from the past? With ghostly characters, each more disturbing than the last, to question, undeniable evidence and intersecting leads, you’ll be able to find the murderer! Provided you have the logical and deductive mind of a great detective?

New scenario: « Inheritance

1968, Clères, late 60s, in the heart of the yéyé years: ornithologist and owner of the Parc de Clères, Jean Delacour, loses his right-hand man, Park Director Francis Fooks. Following his death, while his daughter Doris took over the interim management of the park, Jean Delacour prepared for the future by bequeathing his estate to the Natural History Museum. Tensions flare up, and Mr. Fooks? entourage, already in mourning, has to deal with a tragedy.

Grab your flashlight and your scariest (and hottest) costumes?if you dare! Question the suspects, investigate and solve the mystery?

Practical info :

Only the castle tour is open to the public; the animal sections are not visible.

Part of the investigation takes place outdoors, so bring appropriate clothing.

Level of difficulty: 3/4.

Open to all brave souls aged 11 to 111 (and over?)

A snack is offered at the end of the evening to warm up.

Duration: 2h including 1h30 investigation

Single price: 15?

Reservations required below, from September 15

Únase a un elenco de inquietantes personajes en el Château de Clères en la 8ª edición de Mystère à Clères

Desvele un nuevo enigma interrogando a extraños personajes que son tan culpables potenciales como testigos inocentes

Una investigación a escala real en un ambiente de Halloween Atención, fans del Cluedo..

¿Atrévete a asumir el papel de investigador y resolver esta oscura historia del pasado? Con personajes fantasmales, cada uno más inquietante que el anterior, a los que interrogar, pruebas irrefutables y pistas que se entrecruzan, ¡serás capaz de encontrar al asesino! ¿Posees la mente lógica y deductiva de un gran detective?

Nuevo escenario: « Herencia

1968, Clères, finales de los años 60, en el corazón de los años yéyé: el ornitólogo y propietario del Parc de Clères, Jean Delacour, pierde a su mano derecha, el director del parque Francis Fooks. Tras su muerte, mientras su hija Doris se hace cargo de la gestión provisional del parque, Jean Delacour se prepara para el futuro legando su patrimonio al Museo de Historia Natural. Las tensiones estallan y el entorno del Sr. Fooks, ya de luto, tiene que hacer frente a una tragedia.

Coge tu linterna y tus disfraces más terroríficos (y sexys)… ¡si te atreves! Interroga a los sospechosos, investiga y resuelve el misterio

Información práctica :

Sólo se puede acceder a la visita del castillo, las partes de los animales no serán visibles.

Parte de la investigación tiene lugar al aire libre, así que traiga ropa adecuada.

Nivel de dificultad: 3/4.

Abierto a todos los valientes de 11 a 111 años (¿y más?)

Al final de la velada se ofrecerá un tentempié para entrar en calor.

Duración: 2 horas, incluida una hora y media de investigación

Precio único: 15?

Reserva obligatoria a partir del 15 de septiembre

In der 8. Ausgabe von Mystère à Clères » treffen Sie auf unheimliche Gestalten im Schloss von Clères!

Lösen Sie ein brandneues Rätsel, indem Sie die seltsamen Figuren befragen, die sowohl potenzielle Schuldige als auch unschuldige Zeugen sind!

Eine lebensgroße Untersuchung in einer halloweenesken Atmosphäre! Cluedo-Fans aufgepasst!

Trauen Sie sich, in die Rolle eines Ermittlers zu schlüpfen und diese dunkle Geschichte aus der Vergangenheit zu lösen? Es gibt unheimliche Gestalten, die Sie befragen müssen, eindeutige Beweise und sich kreuzende Spuren, die Ihnen helfen werden, den Mörder zu finden! Aber nur, wenn Sie wie die großen Detektive logisch und deduktiv denken können!

Neues Szenario: « Vermächtnisse

1968, Clères, Ende der 60er Jahre, im Herzen der Yéyés-Jahre: Der Ornithologe und Besitzer des Parks von Clères, Jean Delacour, verliert seine rechte Hand, den Direktor des Parks, Francis Fooks. Nach seinem Tod und während seine Tochter Doris die Leitung des Parks übernimmt, bereitet Jean Delacour die Zukunft vor, indem er sein Anwesen dem Naturhistorischen Museum vermacht. Es kommt zu Spannungen und die Umgebung von Mr. Fooks, der bereits in Trauer ist, muss sich mit einer Tragödie auseinandersetzen.

Nehmen Sie Ihre Taschenlampe und Ihre gruseligsten (und wärmsten) Kostüme mit – wenn Sie sich trauen! Verhören Sie die Verdächtigen, führen Sie die Ermittlungen durch und kommen Sie dem Geheimnis auf die Spur!

Praktische Informationen :

Nur der Rundgang durch das Schloss ist zugänglich, die Tierbereiche sind nicht zu sehen.

Ein Teil der Ermittlungen findet im Freien statt, daher sollten Sie sich entsprechend kleiden.

Schwierigkeitsgrad: 3/4.

Offen für alle Mutigen von 11 bis 111 Jahren (und älter?)

Am Ende des Abends wird ein Snack zum Aufwärmen angeboten.

Dauer: 2 Stunden, davon 1,5 Stunden für die Untersuchung

Der Preis beträgt nur 15?

Obligatorische Reservierung unten, ab dem 15. September

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche