Fête du Touraine Primeur 32 Avenue du 11 Novembre 1918 Bléré, 16 novembre 2023, Bléré.

Bléré,Indre-et-Loire

Venez fêter l’arrivée du Touraine primeur à la coopérative Beaujardin le jeudi 16 novembre 2023.

Repas le midi SUR RESERVATION avant le 11 novembre 2023..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . 14.5 EUR.

32 Avenue du 11 Novembre 1918

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Come and celebrate the arrival of Touraine primeur at the Beaujardin cooperative on Thursday, November 16, 2023.

Lunch BY RESERVATION before November 11, 2023.

Venga a celebrar la llegada de la Touraine primeur a la cooperativa Beaujardin el jueves 16 de noviembre de 2023.

Almuerzo CON RESERVA antes del 11 de noviembre de 2023.

Feiern Sie am Donnerstag, den 16. November 2023, die Ankunft des Touraine Primeur in der Genossenschaft Beaujardin.

Mittagessen AUF RESERVIERUNG vor dem 11. November 2023.

Mise à jour le 2023-10-31 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER