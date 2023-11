En avant les JO 32 Avenue des Pyrénées Le Barp, 8 novembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Quand le sport vient à la culture, ça se passe à la médiathèque !

« En avant les JO », du 08 novembre au 02 décembre, un mois d’animation pour vous préparer physiquement et mentalement à encourager les athlètes de 2024.

Vendredi 10 novembre à 19h : inauguration des expositions « Femmes & sport au-delà du cliché » et Naissance des sports en Gironde » avec la participation de Francis Demarthon, ancien athlète olympique sur 400m lors des JO en 1980, à qui vous pourrez poser toutes vos questions . Tout cela accompagné de rafraichissements et de friandises salées.

Vendredi 17 novembre 19h30 : Projection du film « Eddie the eagle » (à partir de 8 ans)

Sans oublier les Mercredis de la médiathèque consacrés au sport !

Mercredi 08 novembre : Grand écran sport

Mercredi 15 novembre : les Jeux sportifs !

Mercredi 22 novembre : lectures sportives.

2023-11-08 fin : 2023-12-02 . .

32 Avenue des Pyrénées

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



When sport comes to culture, it happens at the mediatheque!

« En avant les JO », from November 08 to December 02, a month of activities to prepare you physically and mentally to cheer on the athletes of 2024.

Friday November 10 at 7pm: opening of the exhibitions « Femmes & sport au-delà du cliché » and « Naissance des sports en Gironde », with the participation of Francis Demarthon, former Olympic athlete in the 400m at the 1980 Olympics, who will be on hand to answer any questions you may have. All accompanied by refreshments and savoury treats.

Friday November 17, 7.30pm: Screening of the film « Eddie the Eagle » (ages 8 and up)

And let’s not forget our Sports Wednesdays!

Wednesday, November 08: Big screen sports

Wednesday, November 15: Sports games!

Wednesday, November 22: Sports readings

Cuando el deporte se une a la cultura, ¡lo hace en la biblioteca multimedia!

« En avant les JO », del 08 de noviembre al 02 de diciembre, un mes de actividades para prepararse física y mentalmente para animar a los atletas de 2024.

Viernes 10 de noviembre a las 19:00 h: inauguración de las exposiciones « Mujeres y deporte al margen del cliché » y « Nacimiento de los deportes en Gironda », con la participación de Francis Demarthon, antiguo atleta olímpico de 400 m en los Juegos Olímpicos de 1980, que estará a su disposición para responder a todas sus preguntas. Todo ello acompañado de refrescos y delicias saladas.

Viernes 17 de noviembre 19.30 h: Proyección de la película « Eddie el Águila » (a partir de 8 años)

¡Y no se olvide de nuestros miércoles deportivos!

Miércoles 08 de noviembre: Deporte en pantalla grande

Miércoles 15 de noviembre: ¡Juegos deportivos!

Miércoles 22 de noviembre: lecturas deportivas

Wenn der Sport zur Kultur kommt, geschieht das in der Mediathek!

« En avant les Olympiques », vom 08. November bis 02. Dezember, ein Monat voller Animationen, um Sie körperlich und geistig darauf vorzubereiten, die Athleten von 2024 anzufeuern.

Freitag, 10. November, 19 Uhr: Eröffnung der Ausstellungen « Femmes & sport au-delà du cliché » und Naissance des sports en Gironde » mit Francis Demarthon, ehemaliger Olympiateilnehmer im 400m-Lauf bei den Olympischen Spielen 1980, dem Sie alle Ihre Fragen stellen können. All dies wird von Erfrischungen und salzigen Leckereien begleitet.

Freitag, 17. November 19:30 Uhr: Vorführung des Films « Eddie the eagle » (ab 8 Jahren)

Nicht zu vergessen die dem Sport gewidmeten Mittwochsabende der Mediathek!

Mittwoch, 08. November: Großer Sportbildschirm

Mittwoch, 15. November: Sportspiele!

Mittwoch, 22. November: Sportliche Lesungen

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Val de l’Eyre