Festival Plume & Ciné Jeu d’aventure inspiré du film Hunger games 32 Avenue des Pyrénées Le Barp, 28 octobre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

A partir de 8 ans. 25 participants maximum (5 équipes de 5).

Atelier inspiré du film Hunger Games.

Conçu et animé par Stéphane Detrain de l’association Simul’Act.

“Alors que le Capitole a décidé de réprimer la rébellion, des districts tentent le tout pour le tout pour le renverser. Ils envoient des volontaires qui doivent collaborer pour lutter contre les vilénies du Capitole. Leur parcours sera semé d’embûches qu’ils auront à cœur de déjouer pour arriver à leur fin : la libération de Panem de la dictature impitoyable du président Snow. “.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

32 Avenue des Pyrénées

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ages 8 and up. Maximum 25 participants (5 teams of 5).

Workshop inspired by the film Hunger Games.

Designed and run by Stéphane Detrain of the Simul’Act association.

while the Capitol has decided to put down the rebellion, some districts are pulling out all the stops to overthrow it. They are sending volunteers to work together against the Capitol’s villainies. Their journey will be fraught with pitfalls, which they will have to thwart to reach their goal: the liberation of Panem from the ruthless dictatorship of President Snow…?

A partir de 8 años. Máximo 25 participantes (5 equipos de 5).

Taller inspirado en la película Los Juegos del Hambre.

Diseñado y dirigido por Stéphane Detrain, de la asociación Simul’Act.

aunque el Capitolio ha decidido sofocar la rebelión, algunos distritos hacen todo lo posible por derrocarlo. Envían voluntarios para que colaboren en la lucha contra los villanos del Capitolio. Su viaje estará plagado de escollos que tendrán que superar si quieren lograr su objetivo: la liberación de Panem de la despiadada dictadura del Presidente Snow..

Ab 8 Jahren. Maximal 25 Teilnehmer (5 Fünferteams).

Vom Film « Hunger Games » inspirierter Workshop.

Konzipiert und geleitet von Stéphane Detrain vom Verein Simul’Act.

während das Kapitol beschlossen hat, die Rebellion niederzuschlagen, versuchen einige Distrikte alles, um das Kapitol zu stürzen. Sie schicken Freiwillige, die zusammenarbeiten müssen, um die Schandtaten des Kapitols zu bekämpfen. Auf ihrem Weg werden sie viele Hindernisse überwinden müssen, um ihr Ziel zu erreichen: die Befreiung Panems von der gnadenlosen Diktatur des Präsidenten Snow?

