TERRALADA 32 avenue de Pézenas Castelnau-de-Guers, 30 juin 2023, Castelnau-de-Guers.

Castelnau-de-Guers,Hérault

Terralada est née d’une passion pour les activités de pleine nature et les grands espaces, associée à une volonté de transmettre des années d’expériences dans le sport de haut niveau et le coaching.

Vivez des expériences de vie, de partage et de convivialité avec les Trottinettes tout-terrain électriques et les Paddles géants..

Mardi à ; fin : . .

32 avenue de Pézenas

Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie



Terralada was born from a passion for outdoor activities and wide open spaces, combined with a desire to pass on years of experience in high-level sport and coaching.

Experience life, sharing and conviviality with the electric scooters and giant paddles.

Terralada nació de la pasión por las actividades al aire libre y los espacios amplios, combinada con el deseo de transmitir años de experiencia en el deporte de alto nivel y el entrenamiento

Experimente la vida, el compartir y la convivencia con los patinetes eléctricos y las palas gigantes.

Terralada entstand aus einer Leidenschaft für Naturaktivitäten und weite Landschaften, verbunden mit dem Wunsch, jahrelange Erfahrungen im Spitzensport und im Coaching weiterzugeben.

Erleben Sie mit den elektrischen Geländerollern und Riesenpaddles das Leben, das Teilen und das Miteinander.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE