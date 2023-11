COMITÉ DE LECTURE 32 avenue de la Source Sainte-Pazanne, 30 novembre 2023, Sainte-Pazanne.

Sainte-Pazanne,Loire-Atlantique

Vous aimez les livres… La bibliothèque de Sainte-Pazanne vous propose de partager avec d’autres lecteurs votre goût de la lecture.

Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer vos coups de coeur, vos écrivains préférés….

32 avenue de la Source Bibliothèque « A livre ouvert »

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Do you love books? The Sainte-Pazanne library invites you to share your love of reading with other readers.

This meeting will be an opportunity to talk about your favorites, your favorite writers?

¿Le gustan los libros? La biblioteca Sainte-Pazanne le invita a compartir su amor por la lectura con otros lectores.

Este encuentro será la ocasión de hablar de sus favoritos, de sus escritores preferidos..

Mögen Sie Bücher? Die Bibliothek von Sainte-Pazanne bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Freude am Lesen mit anderen Lesern zu teilen.

Bei diesem Treffen können Sie über Ihre Lieblingsautoren sprechen

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire