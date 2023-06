Traversée du Val d’Europe : Siân Pottok – Montry 32 avenue de la Mairie Montry, 15 juillet 2023, Montry.

En juillet, File7 part au-devant de nouveaux espaces, arpentant les communes du Val d’Europe à travers une série de concerts dans toute l’agglomération. L’occasion de mettre en lumière des lieux du quotidien, si essentiels. L’occasion de découvrir des artistes talentueux, au plus près de chez soi. Ces concerts seront tous augmentés d’une animation, en lien avec les associations, les centres de loisirs et/ou les services jeunesse des différentes communes, de façon à enclencher à chaque fois un rebond, un échange, une émotion.

Autrice, compositrice, musicienne, interprète, photographe, Siân Pottok nous donne à voir et à entendre le palpitement d’un monde interconnecté : un “aujourd’hui et maintenant”, entre l’intensité terrienne et l’aspiration de chacun.e à une nouvelle vibration. Cette vibration qui a pris la forme d’un coup de foudre pour le Kamele Ngoni (harpe africaine traditionnelle d’Afrique de l’Ouest) dont elle joue depuis plusieurs années et qu’elle habille de nappes de cuivres et de sons électroniques. Comme une dentellière musicale, elle tisse la musique des émotions complexes qui transpercent notre époque. Si elle devait être classée, Siân (prononcez “SHAN”) serait aux côtés d’artistes chercheuses, créatrices hybrides à fleur de peau. Une peau qu’elles changent au gré de leur réinvention permanente : Björk, Joni Mitchell, Martina Topley Bird, Yaël Naïm ou Jenny Wilson.

Concert proposé dans le cadre de l’Été Culturel 2023 en partenariat avec Val d’Europe Agglomération et la mairie de Montry

32 avenue de la Mairie 77450 Montry Seine-et-Marne Île-de-France

2023-07-15T21:00:00+02:00 – 2023-07-15T22:30:00+02:00

