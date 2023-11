Vide ta chambre 32 avenue de Habas Saint-Jean-de-Luz, 25 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

De la chambre de bébé à la chambre de l’ado.

Jeux, jouets, livres, vêtements, matériel de puériculture.

Inscriptions et règlements à l’accueil de Sagardian.

Informations complémentaires auprès de Vanessa Tintignac..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

32 avenue de Habas Centre Sagardian

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From the baby’s room to the teenager’s bedroom.

Games, toys, books, clothes, childcare equipment.

Registration and payment at Sagardian reception.

Further information from Vanessa Tintignac.

Desde el dormitorio de un bebé hasta el de un adolescente.

Juegos, juguetes, libros, ropa, material de puericultura.

Inscripción y pago en la recepción de Sagardian.

Para más información, diríjase a Vanessa Tintignac.

Vom Babyzimmer bis zum Teenagerzimmer.

Spiele, Spielzeug, Bücher, Kleidung, Babyausstattung.

Anmeldung und Bezahlung an der Rezeption von Sagardian.

Weitere Informationen bei Vanessa Tintignac.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Pays Basque