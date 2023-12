Ciné-débat autour du film « L’océan vu du coeur » 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains, 4 décembre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Venez assister à la séance de ciné-débat autour du film « L’océan vu du coeur » avec Hubert Reeves.

Le débat sera animé par l’association de médiation scientifique Terres&Océans.

Cet évènement est gratuit et ouvert à toutes et tous.

Voici le lien pour s’inscrire : https://www.debatpublic.fr/la-mer-en-debat/croisiereconferencedebat-anime-par-les-scientifiques-de-terre-et-ocean-4774.

32 Avenue de Bordeaux CInéma La Dolce Vita

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us for a film debate on the film « L’océan vu du coeur » with Hubert Reeves.

The debate will be moderated by the scientific mediation association Terres&Océans.

The event is free and open to all.

Here’s the link to register: https://www.debatpublic.fr/la-mer-en-debat/croisiereconferencedebat-anime-par-les-scientifiques-de-terre-et-ocean-4774

Asista al cine-debate sobre la película « L’océan vu du coeur » con Hubert Reeves.

El debate correrá a cargo de la asociación de mediación científica Terres&Océans.

El acto es gratuito y está abierto a todos.

Aquí está el enlace para inscribirse: https://www.debatpublic.fr/la-mer-en-debat/croisiereconferencedebat-anime-par-les-scientifiques-de-terre-et-ocean-4774

Besuchen Sie die Filmdebatte über den Film « Der Ozean vom Herzen gesehen » mit Hubert Reeves.

Die Debatte wird von der Vereinigung für Wissenschaftsvermittlung Terres&Océans moderiert.

Die Veranstaltung ist kostenlos und steht allen Interessierten offen.

Hier der Link zur Anmeldung: https://www.debatpublic.fr/la-mer-en-debat/croisiereconferencedebat-anime-par-les-scientifiques-de-terre-et-ocean-4774

