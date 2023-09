Film « Hippo, l’éclaireur du Bassin » 32 Avenue de Bordeaux Andernos-les-Bains, 1 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Découverte naturaliste de l’environnement du Bassin d’Arcachon et du monde animal sous-marin souvent méconnu du public et sa relation avec la nature, pour jeunes enfants et moins jeunes.

Diffusions des films d’André-Frédéric Ressouches.

Association Regard Sous-Marin et Nature..

2023-10-01

32 Avenue de Bordeaux CInéma La Dolce Vita

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Naturalistic discovery of the environment of the Bay of Arcachon and the underwater animal world, often unknown to the public, and its relationship with nature, for young and old.

André-Frédéric Ressouches’ films are shown.

Association Regard Sous-Marin et Nature.

Un descubrimiento naturalista del entorno de la bahía de Arcachon y del mundo animal submarino, a menudo desconocido para el público, y de su relación con la naturaleza, para grandes y pequeños.

Se proyectan las películas de André-Frédéric Ressouches.

Asociación Regard Sous-Marin et Nature.

Naturalistische Entdeckung der Umwelt des Bassin d’Arcachon und der in der Öffentlichkeit oft verkannten Unterwassertierwelt und ihrer Beziehung zur Natur, für junge und ältere Kinder.

Ausstrahlung von Filmen von André-Frédéric Ressouches.

Verein Regard Sous-Marin et Nature.

