LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE : LOUPÉ, HISTOIRES LOUFOQUES EN MUSIQUE 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne, 13 décembre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Rendez-vous à la Médiathèque du Pays de Château-Gontier le mercredi 13 décembre avec vos enfants ou petits-enfants pour des histoires en musique !.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 17:45:00. .

32 Avenue Carnot Médiathèque du Pays de Château-Gontier

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Join your children or grandchildren at the Médiathèque du Pays de Château-Gontier on Wednesday, December 13 for a musical storytime!

Venga a la Mediateca del País de Château-Gontier el miércoles 13 de diciembre con sus hijos o nietos para disfrutar de un cuento musical

Kommen Sie am Mittwoch, den 13. Dezember, mit Ihren Kindern oder Enkeln in die Mediathek des Pays de Château-Gontier, um Geschichten mit Musik zu hören!

