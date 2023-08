RENCONTRE AVEC L’AUTRICE LAURA POGGIOLI 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne, 15 septembre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Rendez-vous inédit le venredi 15 septembre avec Laura Poggioli !.

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . .

32 Avenue Carnot Médiathèque

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



A new appointment on Friday, September 15 with Laura Poggioli!

¡Nueva cita el viernes 15 de septiembre con Laura Poggioli!

Ein neuer Termin am Freitag, den 15. September, mit Laura Poggioli!

Mise à jour le 2023-08-23 par eSPRIT Pays de la Loire