Atelier robot pédagogique 32-34 avenue de la Libération Tarbes, 25 octobre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Pendant les vacances scolaires, l’UDAF 65 propose aux enfants à partir de 8 ans de venir rencontrer Photon pour apprendre une nouvelle façon de programmer.

Goûter offert en fin de séance

Ateliers sur inscription au 05 62 44 02 36.

2023-10-25 14:00:00

32-34 avenue de la Libération TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



During the school vacations, UDAF 65 invites children aged 8 and over to meet Photon and learn a new way of programming.

Snack offered at the end of the session

Registration required: 05 62 44 02 36

Durante las vacaciones escolares, UDAF 65 invita a los niños a partir de 8 años a conocer Photon y aprender una nueva forma de programar.

Merienda ofrecida al final de la sesión

Inscripción obligatoria para los talleres: 05 62 44 02 36

Während der Schulferien bietet die UDAF 65 Kindern ab 8 Jahren die Möglichkeit, Photon zu treffen und eine neue Art des Programmierens zu erlernen.

Kostenloser Imbiss am Ende der Sitzung

Workshops nach Anmeldung unter 05 62 44 02 36

