![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t59/2/16/1f4e3.png) Dans le cadre des 31èmes Nuits Atypiques : **Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2022 à Villandraut** (33), stage de danses Mazurkas et/ou Rondeaux en chaîne avec Dany Madier-Dauba dans l’accueillant village et sa grande salle avec parquet ! ![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/td1/2/16/1f516.png) *Tarif stage* *- 1 jour : 35€ – 2 jours : 70 €**5 heures d’enseignement par jour : 10h00/12h30 – 14h00/16h30**Niveau requis : non débutant**30 stagiaires maximum (retenus par ordre d’inscription)* ![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t67/2/16/1f440.png) **Quelques mots sur Dany Madier-Dauba et le stage** : Grâce aux nombreux collectages qu’elle a menés sur le terrain, notamment au sein de l’Association Per la Cultura Populara en Agenés, Dany Madier-Dauba possède une profonde connaissance des danses traditionnelles occitanes qu’elle associe à une passion pour la pédagogie et la transmission.Pour la transmission de ce répertoire dansé, Dany Madier-Dauba a construit une approche progressivedestinée à tous les danseurs. * Samedi 9 juillet 2022Danser la mazurka en 2022Une journée pour explorer de nombreuses formes de mazurkas, pour apprendre à guider sa ou son partenaire et pour être à l’aise avec les différents styles que l’on peut rencontrer au bal aujourd’hui. Le stage sera musicalement animé à l’accordéon diatonique par Clément Rousse (La Vesina…). * Dimanche 10 juillet 2022Danser les rondeaux en chaîne en 2022Une journée pour visiter ou revisiter diverses formes de rondeaux en chaîne, rencontrés à Garein, à Ousse Suzan, à Grenade ou à St Maurice sur Adour.Ainsi chacun pourra au sein de la chaîne personnaliser sa danse et y apporter quelques variations. Le stage sera musicalement animé « à la voix » par Joan-Luc Madier (ancien membre de Perlinlinpin Fòlc). Vous pouvez participer à l’une, l’autre, ou les deux journées de stage ![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tdb/2/16/1f4a1.png) À noter : Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 :**Rencontres, conférences, bals en soirée, restitution des stagiaires** **et concerts tout le week-end** ⚠️ **Les places étant limitées, inscrivez-vous au plus tôt :** ![????](https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf0/2/16/1f449.png) Plus d’infos : [http://www.nuitsatypiques.org/autour-des-concerts/](http://www.nuitsatypiques.org/autour-des-concerts/?fbclid=IwAR2H4Qq93i6SIeNopxFfPeUBMxQvXxMGPfZ2EMDMu26I_tT3gwGNM1kLGjY)*source : événement [31èmes Nuits Atypiques – Stage de danses mazurkas et-ou rondeaux](https://agendatrad.org/e/35927) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

