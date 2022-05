31ème Tram’Jurassienne Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Champagnole Jura Champagnole 20 EUR Randonnées vététistes-pédestres-cyclotouristes, ouvertes à toute personne en bonne santé et aux mineurs à partir de 14 ans accompagnés d’un adulte responsable désigné sur l’autorisation parentale jointe au bulletin d’inscription. Parcours pédestre : 15 km, 21 km, 26 km – Tarif : 25 €

Parcours VTT : 33 km, 56 km, 72 km – Tarif : 25 €

Parcours cyclo : 76 km, 130 km – Tarif : 20 €

