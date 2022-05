31ème Tournoi International U20 Féminin de la Ville de Bourg-en-Bresse – GS Carriat Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

31ème Tournoi International U20 Féminin de la Ville de Bourg-en-Bresse – GS Carriat, 24 juin 2022, Bourg-en-Bresse.
Gymnase Saint-Roch 20 rue Charles Démia Bourg-en-Bresse

2022-06-24 18:00:00 – 2022-06-24 23:00:00

Bourg-en-Bresse 01000 Bourg-en-Bresse Rencontres de haut niveau de 4 équipes féminines nationales de basket ball (moins de 20 ans) avec la participation de l’équipe de France.

Rendez- vous au gymnase Saint Roch les 24, 25 et 26juin 2022. gscarriat01@gmail.com +33 6 81 19 55 34 Gymnase Saint-Roch 20 rue Charles Démia Bourg-en-Bresse

