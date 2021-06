Perros-Guirec Perros-Guirec Côtes-d'Armor, Perros-Guirec 31ème Stage National de Danse Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Perros-Guirec Côtes d’Armor La Ville de Perros-Guirec organise la 31ème édition de son stage national de danse en collaboration avec l’Ecole de Danse de Perros. Ce stage de perfectionnement est ouvert aux amateurs initiés (minimum deux années de pratique) et aux professionnels, pas de cours débutants. Une semaine animée par 3 chorégraphes :

Rosine NADJAR, Audrey BALAVOINE, Jackson BORGIA. Renseignements et inscriptions :

Site de Perros-Guirec rubrique Mes Loisirs / Culture (bulletin d’inscription à télécharger)

Service Culture, Vie Associative et Communication,

12 rue des Sept Îles, 22 700 Perros-Guirec

02 96 49 02 45, associations@perros-guirec.com dernière mise à jour : 2021-06-24 par

