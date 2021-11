Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine Aube, Nogent-sur-Seine 31ème Salon des Antiquaires et de la décoration Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

Nogent-sur-Seine

31ème Salon des Antiquaires et de la décoration Nogent-sur-Seine, 19 novembre 2021, Nogent-sur-Seine. 31ème Salon des Antiquaires et de la décoration Nogent-sur-Seine

2021-11-19 14:00:00 – 2021-11-21 19:00:00

Nogent-sur-Seine Aube Nogent-sur-Seine 3.5 Eur https://www.facebook.com/profile.php?id=100070169265906 Nogent-sur-Seine

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Nogent-sur-Seine Autres Lieu Nogent-sur-Seine Adresse Ville Nogent-sur-Seine lieuville Nogent-sur-Seine