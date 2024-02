31ème randonnée des Moines Rue Griottons Cluny, lundi 11 novembre 2024.

Randonnée pédestre autour de Cluny.

Quatre parcours balisés avec ravitaillements :

– 10km avec 1 ravitaillement

– 15km et 20km avec 2 ravitaillements

– 30km avec 3 ravitaillements

Et aussi un parcours de 6km sans ravitaillement, avec 2 consommations offertes.

Café et brioche offerts au départ et possibilité de restauration payante au retour.

Attention Pas de gobelet sur les ravitaillements. Apportez le vôtre ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-11 08:00:00

fin : 2024-11-11

Rue Griottons Les Griottons

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté milletrando@gmail.com

