31EME RANDO VTT DU PAYS DE PAIL AUX ALPES MANCELLES Averton, 8 mai 2022, Averton.

31EME RANDO VTT DU PAYS DE PAIL AUX ALPES MANCELLES Site des Perles Route des Perles Averton

2022-05-08 – 2022-05-08 Site des Perles Route des Perles

Averton Mayenne Averton

6 6 EUR Parcours VTT 83 km (D+1800m), 61 km (D+1360m), 59 km (D+1150), 43 km (D+908m), 30 km (D+552m), 15 km (D+305m) et pédestre 13km (D+297m).

Rando tracées au coeur du Parc Naturel Régional Normandie Maine dans le Pays de Pail et les Alpes Mancelles. Dénivelé important (1500 m) pour grands parcours avec des passages parfois techniques.

Ravitaillement avec produits locaux sur St-Léonard-des-Bois et au ton d’Orthe.

Douches à l’arrivée, lave-vélos, saucisses/frites, aire de camping-car…

Départ libre de 8h30 à 10h

6€ participant VTT licencié ou non licencié FFCT

4€ – 14 ans

Gratuit -18 ans FFCT

4€ pédestre.

Pré-Inscription en ligne sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/v-t-t-s-i-villaines/evenements/31e-rando-vtt-du-pays-de-pail-aux-alpes-mancelles

http://vttsi.free.fr/

Site des Perles Route des Perles Averton

