Bal folk avec La P’tite Bête, Juste là, Gouëlands 31ème Karnaval Humanitaire et Solidaire, Villeurbanne (69)

Bal folk avec La P’tite Bête, Juste là, Gouëlands 31ème Karnaval Humanitaire et Solidaire, Villeurbanne (69), 25 mars 2023, . Bal folk avec La P’tite Bête, Juste là, Gouëlands Samedi 25 mars, 19h30 31ème Karnaval Humanitaire et Solidaire, Villeurbanne (69)

Prix libre

avec Juste Là, La P’tite Bête et Les Gouëlands 31ème Karnaval Humanitaire et Solidaire, Villeurbanne (69) 8, Rue des Sports 31ème Karnaval Humanitaire et Solidaire, 69100 Villeurbanne, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41459”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Un soir. Trois groupes. Trois ambiances. Pour danser jusqu’au bout de la nuit sous le chapiteau ! Ce bal folk est ouvert à tous·tes, aux débutant·es comme aux initié·es. Deux initiations, à la danse folk traditionnelle et à la danse bretonne, sont prévues sur la soirée pour permettre à chacun·e de danser. Au programme ce samedi 25 mars, de 19h30à 1h30: – La P’tite Bête: Le violon, la flûte et l’accordéon de ce trio de Touraine s’associent dans un plaisir de jouer communicatif, au service de la danse ! – Juste Là: Un duo speed folk acoustique qui tape et qui claque, des mélodies qui virevoltent et des rythmes qui cavalent, à la flute et à la guitare, pour une soirée inoubliable. Attention, ce n’est pas un groupe de folk dansant ! – Les Gouëlands: Une musique bretonne puissante et dynamique. Accordéon, violons, cajòn et basse accompagneront des chants et vous inviteront à la fête et à la danse. Prix libre source : événement Bal folk avec La P’tite Bête, Juste là, Gouëlands publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T19:30:00+01:00

2023-03-26T01:30:00+01:00

Détails Autres Lieu 31ème Karnaval Humanitaire et Solidaire, Villeurbanne (69) Adresse 8, Rue des Sports 31ème Karnaval Humanitaire et Solidaire, 69100 Villeurbanne, France Age maximum 110 lieuville 31ème Karnaval Humanitaire et Solidaire, Villeurbanne (69)

31ème Karnaval Humanitaire et Solidaire, Villeurbanne (69) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//