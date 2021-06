Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 31ème Jumping international Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

31ème Jumping international Lons-le-Saunier, 30 septembre 2021-30 septembre 2021, Lons-le-Saunier. 31ème Jumping international 2021-09-30 – 2121-10-03

Lons-le-Saunier Jura par la société lédonienne de concours hippiques. https://www.jumpinglons.com/ par la société lédonienne de concours hippiques.

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Étiquettes évènement : Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Ville Lons-le-Saunier lieuville 46.67403#5.55179