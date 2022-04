31ème Foire aux Traditions Pyrénéennes Loudenvielle Loudenvielle Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Loudenvielle Hautes-Pyrénées PROGRAMME de la 31ème Foire aux Traditions Pyrénéennes de GENOS / LOUDENVIELLE – DIMANCHE 21 AOÛT 2022

Démonstration Vieux métiers

Exposition d’animaux par « La Ferme en Balade » et l’association des « Ânes des Pyrénées »

Battage à l’ancienne

Exposition de Vieux tracteurs

Machine à Vapeur « LOCOMOBILE de 1901 »

Animation théâtrale autour de la laine par « Les Tirelaines »

Animations : en cours d’élaboration… pint d’orgue de la saison d’été dans la Vallée du Louron, la 31ème Foire aux Traditions Pyrénéennes de GENOS / LOUDENVIELLE , située au bord du magnifique lac de Génos Loudenvielle, constitue un mariage harmonieux entre agropastoralisme, tourisme et artisanat local traditionnel, avec notamment la présence d’une centaine d’artisans producteurs pyrénéens. info@vallee-du-louron.com +33 5 62 99 95 35 PROGRAMME de la 31ème Foire aux Traditions Pyrénéennes de GENOS / LOUDENVIELLE – DIMANCHE 21 AOÛT 2022

