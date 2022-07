31ème Fête de l’Escargot Digoin, 6 août 2022, Digoin.

31ème Fête de l’Escargot

Place de la République Digoin Saône-et-Loire

2022-08-06 – 2022-08-08

Digoin

Saône-et-Loire

Digoin

EUR 16 Après deux années d’interruption, le Comité des Fêtes de la place de la

République a souhaité assurer le retour tant attendu de la traditionnelle

Fête de l’Escargot. Ce 1er week-end d’août, Digoin redeviendra pendant 3 jours la capitale de l’escargot avec sa notoriété telle que la fête est connue bien au-delà de nos frontières. Venez déguster les succulents gastéropodes du samedi soir au lundi soir dans une ambiance festive. Les forains seront présents sur la place de la république pour le plaisir de tous. Et plus globalement, ce sera toute la ville qui sera en fête et qui honorera le Dieu Gastéropode !

contact@fete-escargot.org http://fete-escargot.org/

Digoin

dernière mise à jour : 2022-07-26 par