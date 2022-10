31ème fête de la science : atelier l’enquête glaciale du professeur Freide Montvendre Montvendre Catégories d’évènement: Drme

Montvendre

31ème fête de la science : atelier l’enquête glaciale du professeur Freide Montvendre, 19 octobre 2022, Montvendre. 31ème fête de la science : atelier l’enquête glaciale du professeur Freide

1 Place de la Mairie Bibliothèque Montvendre Drme Bibliothèque 1 Place de la Mairie

2022-10-19 17:30:00 17:30:00 – 2022-10-19

Bibliothèque 1 Place de la Mairie

Montvendre

Drme Montvendre Rejoins l’équipe du « Professeur Freide », grand spécialiste des évolutions du climat en Europe occidentale!

Analyse avec lui toutes les données qu’il a collectées lors de sa dernière mission archéologique. fetedelasciencedrome@gmail.com +33 4 75 59 06 13 http://www.fetedelascience-aura.com/drome Bibliothèque 1 Place de la Mairie Montvendre

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Montvendre Autres Lieu Montvendre Adresse Montvendre Drme Bibliothèque 1 Place de la Mairie Ville Montvendre lieuville Bibliothèque 1 Place de la Mairie Montvendre Departement Drme

Montvendre Montvendre Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montvendre/

31ème fête de la science : atelier l’enquête glaciale du professeur Freide Montvendre 2022-10-19 was last modified: by 31ème fête de la science : atelier l’enquête glaciale du professeur Freide Montvendre Montvendre 19 octobre 2022 1 Place de la Mairie Bibliothèque Montvendre Drme Drme Montvendre

Montvendre Drme