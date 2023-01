31ème édition Foire aux puces et à la Brocante Châtenoy-en-Bresse Châtenoy-en-Bresse Châtenoy-en-Bresse Catégories d’Évènement: Châtenoy-en-Bresse

Saône-et-Loire

31ème édition Foire aux puces et à la Brocante Châtenoy-en-Bresse, 18 juin 2023, Châtenoy-en-Bresse Châtenoy-en-Bresse. 31ème édition Foire aux puces et à la Brocante 4 rue de la Chapelle Parc du Château Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire Parc du Château 4 rue de la Chapelle

2023-06-18 – 2023-06-18

Parc du Château 4 rue de la Chapelle

Châtenoy-en-Bresse

Saône-et-Loire Châtenoy-en-Bresse EUR 1 31ème édition Foire à la Brocante et aux Puces dans le Parc du Château le dimanche 18 juin 2023 de 7h à 17h30

Entrée : 1 € par visiteur et gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.

Environ une centaine d’exposants avec petite restauration, buvette et commodités. Animations diverses pour le plaisir des petits et des grands.

Réservation obligatoire pour les exposants et selon les places disponibles à partir du 02 mai 2023 et jusqu’au 31 mai 2023. mairie@chatenoyenbresse.fr +33 3 85 96 51 24 http://www.chatenoyenbresse.fr/ Parc du Château 4 rue de la Chapelle Châtenoy-en-Bresse

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Châtenoy-en-Bresse, Saône-et-Loire Autres Lieu Châtenoy-en-Bresse Adresse Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire Parc du Château 4 rue de la Chapelle Ville Châtenoy-en-Bresse Châtenoy-en-Bresse lieuville Parc du Château 4 rue de la Chapelle Châtenoy-en-Bresse Departement Saône-et-Loire

31ème édition Foire aux puces et à la Brocante Châtenoy-en-Bresse 2023-06-18 was last modified: by 31ème édition Foire aux puces et à la Brocante Châtenoy-en-Bresse Châtenoy-en-Bresse 18 juin 2023 4 rue de la Chapelle Parc du Château Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire Châtenoy-en-Bresse Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Châtenoy-en-Bresse Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire