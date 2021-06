Genève Plage des Eaux-Vives Genève 31ème édition du La Tour Genève Triathlon Plage des Eaux-Vives Genève Catégorie d’évènement: Genève

Débutants, triathlètes aguerris ou sportifs en quête de nouveaux challenges… L’événement propose des formats adaptés à tous les niveaux et toutes les envies ! Notre ambition est d’offrir au plus grand nombre l’opportunité de participer à une épreuve de Triathlon dans des conditions optimales. En plus des formats de courses traditionnels (Découverte, Short, Standard, Half), auxquels tu pourras participer seul ou en relais, des courses “Juniors” ainsi que la Youth League sont également ouvertes aux enfants âgés de 6 à 15 ans. Avec ses septs formats de course proposés, l’événement vous offre des courses pour tous. Des courses pour tous à Genève ! Plage des Eaux-Vives Plage des Eaux-Vives Genève Les Eaux-Vives

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T07:30:00 2021-09-19T16:00:00

