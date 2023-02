31ème édition du Courliton, 25 juin 2023, Courlay .

31ème édition du Courliton

Plan d’eau Courlay Deux-Sevres

2023-06-25 – 2023-06-25

Courlay

Deux-Sevres

EUR 10 Vous souhaitez faire l’expérience de courir ou faire du vélo à coté d’un cheval ? Alors venez découvrir nos parcours: 10 kms course ou 25 kms VTT, dans une ambiance festive et familiale.

Cette épreuve est également ouverte à nos amis à 4 pattes. Tout le long du parcours il y’aura des points d’eaux pour les rafraichir.

Petit bonus cette année, le parcours est ouverte à nos amis pédestres. Départ en accès libre jusqu’à 10heures.

Toutes les équipes se verront récompensés de leur participation.

Les bénéfices seront reversées à l’Association Arche et Relais basée dans le secteur Thouarsais.

Inscriptions et repas sur réservation jusqu’ au 16/06/23.

+33 6 30 84 92 84 Association des randonneurs équestres de Courlay

association des randonneurs équestres Courlay

Courlay

dernière mise à jour : 2023-02-01 par