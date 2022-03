31ÈME ÉDITION DES BOUCLES DE MAGUELONE Villeneuve-lès-Maguelone Villeneuve-lès-Maguelone Catégories d’évènement: Hérault

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 18:00:00

Villeneuve-lès-Maguelone Hérault Trois courses enfants sur 800 m, 1,5 km et 2,4 km, le samedi 2 avril au stade Alain Mimoun, ainsi qu’un 5 km, un 10 km et un semi-marathon, en individuel ou en relais, au départ du Centre Culturel Béranger de Frédol, le dimanche 3 avril, raviront les 800 amateurs de courses pédestres attendus. Horaires :

Samedi 2 avril

15h, 15h20, 15h40 – Courses enfants – Stade Alain-Mimoun

Dimanche 3 avril

9h – Départs – 10,5 km et 21 km

9h15 – Départ des 5 km

