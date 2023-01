31ème édition des 10km de Morcourt Morcourt, 26 février 2023, Morcourt Morcourt.

31ème édition des 10km de Morcourt

Morcourt Aisne

2023-02-26

Morcourt

Aisne

Morcourt

6 Retrouvez la 31ème édition des 10 km de Morcourt le dimanche 26 février, avec sa marche libre, ses courses jeunes gratuites et un 5 km.

Inscriptions sur Aderun : https://10-km-de-morcourt.adeorun.com/infos

Les tarifs :

– 6€ pour le 5 km

– 10€ pour le 10 km (qualificatif championnat de France, Label Régional FFA)

– 3€ pour la marche libre de 10 km

Les horaires :

– 10h marche libre

– 12h30 animation athlétique

– 12h45 course des poussins et poussines

– 13h course des minimes et benjamins

– 14h départ du 10km et du 5 km

antoine.lock@gmail.com http://www.aslmorcourt.com/

Morcourt

