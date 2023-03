31ème Courir à Chatenoy – Le Courir en Couleur, 18 mai 2023, Châtenoy-en-Bresse .

31ème Courir à Chatenoy – Le Courir en Couleur

Parc du chateau Châtenoy-en-Bresse Saône-et-Loire

2023-05-18 – 2023-05-18

Châtenoy-en-Bresse

Saône-et-Loire

2 16 EUR Depuis plus de 30 ans, Les Foulées du Parc, organise une manifestation sportive et familiale.

A ce titre, elle réunit de plus en plus de coureurs à pied, du jogger au compétiteur confirmé, du jeune enfant aux papys et mamies.

L’événement regroupe de nombreux clubs locaux et également des athlètes régionaux.

La journée débute dès le matin avec les divertissantes courses enfants à partir de 3 ans. Tous les participants reçoivent une médaille et collation.

Pour les plus rapides, une remise de prix se déroule en fin de matinée.

L’après-midi, place aux ados pour 2,5 km dans le parc puis la course des As (10 km). Ne se limitant pas aux allées du parc, les coureurs partent à travers les rues de notre commune. Lors de la course des As, les participants affrontent à 3 reprises la côte de la Rue Frérat pour remonter du bord de Saône.

Après les compétiteurs, place à La Course Couleur !

C’est la nouveauté 2023. Une course de 4km, sans chronométrage mais dans la bonne humeur et en couleur. Tout en long du parcours, une poudre colorée est projetée sur les participants.

Enfin, la journée se termine jovialement par la course famille, où chacun évolue à son rythme dans les allées du parc de Châtenoy en Bresse durant un tour. Parfaite occasion de voir à nouveau réunis enfants, parents et grands-parents. C’est le défilé de poussettes et de draisiennes !

Sur le podium, les coureurs de l’après-midi sont remerciés et récompensés.

La journée se termine dans la convivialité par un vin d’honneur offert par « Les Foulées du Parc ».

L’association « Les amis des écoles » assurent une restauration sous la halle.

L’ensemble des bénéfices de la journée est reversé à la coopérative scolaire de l’école Jacques Brel.

lesfouleesduparc@gmail.com https://www.courirachatenoy.com/

Châtenoy-en-Bresse

dernière mise à jour : 2023-02-27 par