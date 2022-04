31ème corso nocturne Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence Catégories d’évènement: Drôme

Portes-lès-Valence Drôme Après deux ans d’absence, le Comité des Fêtes de Portes les Valence est heureux de vous annoncer le retour de son traditionnel corso nocturne du samedi. Réservez votre week-end !

Marché aux puces le dimanche.

Fête foraine tout le week-end. +33 4 75 57 95 00 http://www.portes-les-valence.fr/ Portes-lès-Valence

