31EME CARACH BIKE Quillan Quillan Catégories d’évènement: Aude

Quillan

31EME CARACH BIKE Quillan, 15 mai 2022, Quillan. 31EME CARACH BIKE Quillan

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 17:00:00

Quillan Aude Quillan Cette compétition de VTT Cross-Country a lieu chaque année au départ de Quillan.

Cette manche de la Coupe Régionale regroupe les meilleurs vététistes de la région.

C’est une épreuve difficile, mais qui reste ouverte à tous, licencié ou non !

Manche de la Coupe Régionale VTT Occitanie. Le parcours est désormais une boucle courte de 8km pour tous, qui sera réalisée une, deux ou trois fois suivant la catégorie. Le circuit part de Quillan, traverse le Moulin des Prés, les jardins de Ginoles et la forêt de Carach en empruntant des sentiers sinueux et ludiques. La montée est très exigeante et la descente très rapide et technique, comme de nombreux circuits de l’Espace VTT-FFC Aude en Pyrénées.

Les plus courageux font 3 fois le parcours Les meilleurs boucleront les 25km en moins de 1h30 ! Ouverte à tous, catégories de Minimes à Masters de 9h à 14h et prélicenciés à benjamins de 14h45 à 17h. https://www.vtt-pyrenees.com/carach-bike Quillan

dernière mise à jour : 2022-05-02 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Détails Catégories d’évènement: Aude, Quillan Autres Lieu Quillan Adresse Ville Quillan lieuville Quillan Departement Aude

Quillan Quillan Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quillan/

31EME CARACH BIKE Quillan 2022-05-15 was last modified: by 31EME CARACH BIKE Quillan Quillan 15 mai 2022 Aude Quillan

Quillan Aude