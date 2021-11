31e Salon d’Automne de Robien Saint-Brieuc, 20 novembre 2021, Saint-Brieuc.

31e Salon d’Automne de Robien Place Octave Brilleaud Petite salle de Robien Saint-Brieuc

2021-11-20 14:30:00 – 2021-11-28 18:30:00 Place Octave Brilleaud Petite salle de Robien

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Cette édition réunira 21 peintres et 10 sculpteurs professionnels et amateurs confirmés venant pour l’essentiel des Côtes d’Armor. L’invité d’honneur est un sculpteur briochin, Georges Herbert, maître et passionné de sculpture sur métal.

http://www.quartier-robien.fr/

Cette édition réunira 21 peintres et 10 sculpteurs professionnels et amateurs confirmés venant pour l’essentiel des Côtes d’Armor. L’invité d’honneur est un sculpteur briochin, Georges Herbert, maître et passionné de sculpture sur métal.

Place Octave Brilleaud Petite salle de Robien Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2021-11-02 par