Escamps Yonne Escamps EUR – du 21 mai au 6 juin : photo-club Auxerrois, photographies ; Daniel Boivin , céramiste

– du 10 juin au 3 juillet :Jo Combasson, peintre et sculpteur ; Siska, photographe

– du 9 au 31 juillet : Blanche, peintre ; Joëlle Rigalle, peintre ; Martine Girard, sculpteur

Chapelle d'Avigneau Avigneau Escamps

