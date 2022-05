31e Fête du coquelet Drulingen Drulingen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Drulingen

31e Fête du coquelet Drulingen, 29 mai 2022, Drulingen. 31e Fête du coquelet Drulingen

2022-05-29 – 2022-05-29

Drulingen Bas-Rhin Drulingen 31eme Fête du coquelet . Déjeuner dansant avec l’orchestre Cristalys nRéservations au 03 88 01 72 59 +33 3 88 00 66 40 31eme Fête du coquelet . Déjeuner dansant avec l’orchestre Cristalys nRéservations au 03 88 01 72 59 Drulingen

dernière mise à jour : 2022-05-12 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Drulingen Autres Lieu Drulingen Adresse Ville Drulingen lieuville Drulingen Departement Bas-Rhin

Drulingen Drulingen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drulingen/

31e Fête du coquelet Drulingen 2022-05-29 was last modified: by 31e Fête du coquelet Drulingen Drulingen 29 mai 2022 Bas-Rhin Drulingen

Drulingen Bas-Rhin