31e Fête des Plantes – JENZAT Jenzat, 2 avril 2022, Jenzat.

2022-04-02 12:30:00 – 2022-04-02 18:30:00

Jenzat Allier Jenzat EUR 3 3 De nombreux exposants seront au rendez-vous pour vous proposer des plantes rares et de collection (pivoine, rosiers, arbustes…), vivaces, arbres et fruitiers. +33 7 85 81 79 27 https://comitedesfetesjenzat.fr/ Jenzat

