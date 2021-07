31e Festival des Nouveaux Talents et Invités – concert du trio Atanassov Villers-sur-Mer, 17 août 2021-17 août 2021, Villers-sur-Mer.

31e Festival des Nouveaux Talents et Invités – concert du trio Atanassov 2021-08-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-17 Salle panoramique du Casino Place Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer Calvados

Perceval Gilles, violon

Sarah Sultan, violoncelle

Pierre-Kaloyann Atanassov, piano

La connivence qui unit Perceval Gilles, Sarah Sultan et Pierre-Kaloyann Atanassov depuis qu’ils ont créé le trio en 2007 est rendue possible par un état d’esprit commun, reposant sur des valeurs partagées : intégrité et exigence artistique, curiosité musicale, simplicité humaine associée à un profond sens du partage. L’exigence artistique des trois musiciens n’échappe pas aux grands maîtres qui les accompagnent durant leurs années de formation au sein de prestigieuses institutions européennes (Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Université de Vienne, European Chamber Music Academy). Comme le rapporte l’un d’eux, Christoph Richter, le Trio Atanassov « appuie ses interprétations sur une recherche permanente, un travail incessant et des idées personnelles très claires sur les œuvres de leur répertoire ».

De ce travail d’artisan découle un jeu dont la clarté du discours, unanimement saluée, a permis aux trois artistes de briller dans les principaux concours internationaux pour trio avec piano à travers le monde : vainqueur des Concours de Francfort et Graz, le trio Atanassov est également lauréat des concours d’Osaka au Japon, de Trondheim en Norvège, « Joseph Haydn » à Vienne, ou encore « Joseph Joachim » à Weimar (pour ne citer que les plus importants).

Ces distinctions sont le prélude d’une carrière qui emmène le Trio se produire aux quatre coins de l’Europe, du Musikverein de Vienne à l’Alte Oper de Francfort, en passant par le Wigmore Hall de Londres, le festival Ars Musica de Bruxelles, la Philharmonie de Sofia ou encore, en France, la Folle Journée, le Festival de Radio-France et Montpellier ou la Philharmonie de Paris.

Les concerts du Trio Atanassov font souvent l’objet de captations par les radios européennes (France Musique, ORF, HR2, Espace 2, Musiq’3, BNR).Son premier CD, consacré à Smetana et Dvořák (Hänssler Classics, 2013) a été récompensé par un Diapason d’or. Le deuxième album du Trio, « Chic à la française », paraît en novembre 2019 chez Paraty (Debussy, Hersant, Ravel).

En matière de répertoire, la curiosité insatiable des trois musiciens les emmène partout, des premières œuvres de Haydn à la création d’aujourd’hui. Le Trio s’appuie sur cet éclectisme pour composer des programmes dans lesquels des œuvres d’époques et d’inspirations différentes se font écho autour d’un même thème.

Perceval Gilles, violon

Sarah Sultan, violoncelle

Pierre-Kaloyann Atanassov, piano

La connivence qui unit Perceval Gilles, Sarah Sultan et Pierre-Kaloyann Atanassov depuis qu’ils ont créé le trio en 2007 est rendue possible par un état d’esprit…

Perceval Gilles, violon

Sarah Sultan, violoncelle

Pierre-Kaloyann Atanassov, piano

La connivence qui unit Perceval Gilles, Sarah Sultan et Pierre-Kaloyann Atanassov depuis qu’ils ont créé le trio en 2007 est rendue possible par un état d’esprit commun, reposant sur des valeurs partagées : intégrité et exigence artistique, curiosité musicale, simplicité humaine associée à un profond sens du partage. L’exigence artistique des trois musiciens n’échappe pas aux grands maîtres qui les accompagnent durant leurs années de formation au sein de prestigieuses institutions européennes (Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Université de Vienne, European Chamber Music Academy). Comme le rapporte l’un d’eux, Christoph Richter, le Trio Atanassov « appuie ses interprétations sur une recherche permanente, un travail incessant et des idées personnelles très claires sur les œuvres de leur répertoire ».

De ce travail d’artisan découle un jeu dont la clarté du discours, unanimement saluée, a permis aux trois artistes de briller dans les principaux concours internationaux pour trio avec piano à travers le monde : vainqueur des Concours de Francfort et Graz, le trio Atanassov est également lauréat des concours d’Osaka au Japon, de Trondheim en Norvège, « Joseph Haydn » à Vienne, ou encore « Joseph Joachim » à Weimar (pour ne citer que les plus importants).

Ces distinctions sont le prélude d’une carrière qui emmène le Trio se produire aux quatre coins de l’Europe, du Musikverein de Vienne à l’Alte Oper de Francfort, en passant par le Wigmore Hall de Londres, le festival Ars Musica de Bruxelles, la Philharmonie de Sofia ou encore, en France, la Folle Journée, le Festival de Radio-France et Montpellier ou la Philharmonie de Paris.

Les concerts du Trio Atanassov font souvent l’objet de captations par les radios européennes (France Musique, ORF, HR2, Espace 2, Musiq’3, BNR).Son premier CD, consacré à Smetana et Dvořák (Hänssler Classics, 2013) a été récompensé par un Diapason d’or. Le deuxième album du Trio, « Chic à la française », paraît en novembre 2019 chez Paraty (Debussy, Hersant, Ravel).

En matière de répertoire, la curiosité insatiable des trois musiciens les emmène partout, des premières œuvres de Haydn à la création d’aujourd’hui. Le Trio s’appuie sur cet éclectisme pour composer des programmes dans lesquels des œuvres d’époques et d’inspirations différentes se font écho autour d’un même thème.

dernière mise à jour : 2021-07-08 par