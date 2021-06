31e Festival des Nouveaux Talents et Invités – concert de Thomas Lefort (violon) et Pierre-Yves Hodique (piano) Villers-sur-Mer, 21 août 2021-21 août 2021, Villers-sur-Mer.

31e Festival des Nouveaux Talents et Invités – concert de Thomas Lefort (violon) et Pierre-Yves Hodique (piano) 2021-08-21 18:00:00 – 2021-08-21 Salle panoramique du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer Calvados Villers-sur-Mer

Né le 4 mai 1994 à Marseille, Thomas Lefort débute le violon dès l’âge de quatre ans et fait ses débuts sur scène en soliste très tôt. À douze ans, il remporte son premier concours international en Italie et se produit pour la première fois avec orchestre. Il obtient plusieurs prix au Concours International Ginette Neveu, au Concours International Rodolfo Lipizer, Premier Grand Prix au Concours Un Violon sur le Sable, Premier Prix Jeune Talent d’Île-de-France, Prix du Public lors du Festival Musical d’Automne des Jeunes Interprètes, demi finaliste au Concours International Long-Thibaud Crespin, de la Fondation Banque Populaire et Prix de la Fondation de France.

Ses premières leçons de violon lui sont prodiguées par Frédéric Ladame dans le sud de la France. Il présentera son élève par la suite à Suzanne Gessner et Patrice Fontanarosa à Paris. À l’âge de 13 ans, il est repéré par le grand violoniste Ivry Gitlis qui décèle très vite chez lui un grand potentiel musical et un talent rare doué d’une grande sensibilité. De cette rencontre naîtra entre eux une grande complicité. À l’âge de quinze ans, il est présenté par lui à la grande pianiste Martha Argerich qui l’invitera plusieurs fois au Festival de Lugano. En 2012, Il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe de Roland Daugareil où il ressort diplômé avec les plus hautes distinctions en obtenant un premier prix de violon. Durant un an, il part pour l’Italie et se perfectionne auprès du violoniste italien Salvatore Acccardo, intègre la prestigieuse académie Chigiana à Sienne dans sa classe et étudie à Crémone, la cité du violon. Il y découvre les secrets de l’école italienne du violon et l’héritage laissé par le célèbre violoniste Niccolo Paganini. Par la suite, il se perfectionne en tant que soliste auprès du violoniste Renaud Capuçon à Lausanne. Il a suivi aussi l’enseignement de grands professeurs dans le domaine de la musique de chambre notamment au sein de l’Académie Seiji Ozawa. Il s’est déjà produit au Théâtre du Châtelet, au Palazetto Bru-Zane à Venise, à la Fondation Singer-Polignac, aux Folles Journées de Nantes et d’Ekaterinbourg en Russie, à la Salle Gaveau, lors de passages radiotélévisés sur France Musique et France 3, à la Philharmonie de Paris lors d’un hommage à Ivry Gitlis et devant un parterre de plusieurs dizaines de milliers de personnes lors du festival « Un Violon sur le Sable ».

Son premier album réalisé en duo avec le pianiste Pierre-Yves Hodique et intitulé « Folk » est sorti en 2019 sous le label Mirare.

contact@space-villers.fr +33 2 31 14 51 65 https://www.space-villers.fr/

