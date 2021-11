Pau Pau 64000, Pau 31e Festival de la Petite Enfance et de la Famille Pau Béarn : “Cultivons l’essentiel” Pau Pau Catégories d’évènement: 64000

Pau

31e Festival de la Petite Enfance et de la Famille Pau Béarn : “Cultivons l’essentiel” Pau, 4 novembre 2021, Pau. 31e Festival de la Petite Enfance et de la Famille Pau Béarn : “Cultivons l’essentiel” Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau

2021-11-04 – 2021-11-07 Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes

Pau 64000 Ce festival est un événement festif qui réunit une quarantaine d’associations et de structures locales œuvrant pour la petite enfance. Pendant 4 jours les professionnels, les familles peuvent se rencontrer, échanger. Les enfants de 0 à 6 ans eux peuvent s’amuser au sein des différents espaces. Tyrolienne, pâte à pain, motricité, danse, théâtre, le choix est vaste. Des spectacles sont également organisés du jeudi au dimanche. Précurseur des enjeux liés à la petite enfance le festival est également un lieu de réflexion. Pour sa 31éme édition la thématique “cultivons l’essentiel” est plus que jamais au cœur des préoccupations actuelles. La conférence du vendredi soir animée par Gillan Cante permettra les débats sur ces enjeux fondamentaux. Ce festival est un événement festif qui réunit une quarantaine d’associations et de structures locales œuvrant pour la petite enfance. Pendant 4 jours les professionnels, les familles peuvent se rencontrer, échanger. Les enfants de 0 à 6 ans eux peuvent s’amuser au sein des différents espaces. Tyrolienne, pâte à pain, motricité, danse, théâtre, le choix est vaste. Des spectacles sont également organisés du jeudi au dimanche. Précurseur des enjeux liés à la petite enfance le festival est également un lieu de réflexion. Pour sa 31éme édition la thématique “cultivons l’essentiel” est plus que jamais au cœur des préoccupations actuelles. La conférence du vendredi soir animée par Gillan Cante permettra les débats sur ces enjeux fondamentaux. Ce festival est un événement festif qui réunit une quarantaine d’associations et de structures locales œuvrant pour la petite enfance. Pendant 4 jours les professionnels, les familles peuvent se rencontrer, échanger. Les enfants de 0 à 6 ans eux peuvent s’amuser au sein des différents espaces. Tyrolienne, pâte à pain, motricité, danse, théâtre, le choix est vaste. Des spectacles sont également organisés du jeudi au dimanche. Précurseur des enjeux liés à la petite enfance le festival est également un lieu de réflexion. Pour sa 31éme édition la thématique “cultivons l’essentiel” est plus que jamais au cœur des préoccupations actuelles. La conférence du vendredi soir animée par Gillan Cante permettra les débats sur ces enjeux fondamentaux. Festival petite enfance

Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 64000, Pau Autres Lieu Pau Adresse Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Ville Pau lieuville Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau