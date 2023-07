Concert gratuit à La Taillade ! 319 chemin vert Pompogne, 27 juillet 2023, Pompogne.

Pompogne,Lot-et-Garonne

Concert : The Wylde Tryfles (garage rock 60’s)

Restauration sur place – Snacking uniquement.

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

319 chemin vert Village Vacances La Taillade

Pompogne 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert: The Wylde Tryfles (60’s garage rock)

Catering on site – Snacking only

Concierto: The Wylde Tryfles (garage rock de los 60)

Catering in situ – Sólo bocadillos

Konzert: The Wylde Tryfles (Garage Rock 60’s)

Verpflegung vor Ort – nur Snacks

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Coteaux et Landes de Gascogne