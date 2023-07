Concert à La Taillade ! 319 chemin vert Pompogne Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Rebecca Lane – Entrée gratuite. Snacking sur place..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . EUR.

319 chemin vert Village Vacances La Taillade

Pompogne 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert at La Taillade!

Rebecca Lane – Free admission. Snacking on site. ¡Concierto en La Taillade!

Rebecca Lane – Entrada gratuita. Aperitivos in situ. Konzert in La Taillade!

