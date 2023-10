Balade-dégustation «vins et produits du terroir» 3170 Avenue de la Clairette Vercheny, 22 octobre 2023, Vercheny.

Vercheny,Drôme

Dans le cadre du Fascinant Week-End la Cave Faure vous propose une balade-dégustation «vins et produits du terroir» au cœur des vignes. Vous pourrez déguster les vins du Domaine et découvrir le vignoble de la Clairette de Die accompagné du vigneron..

3170 Avenue de la Clairette Cave Jacques Faure

Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Fascinant Week-End, Cave Faure offers a wine and local produce tasting tour through the vineyards. You can taste the Domaine’s wines and discover the Clairette de Die vineyards with the winemaker.

En el marco del Fin de Semana Fascinante, la Cave Faure ofrece una visita con degustación de vinos y productos locales por el corazón de los viñedos. Podrá degustar vinos de la finca y descubrir los viñedos de Clairette de Die con el enólogo.

Im Rahmen des Fascinant Week-End bietet Ihnen die Cave Faure einen Spaziergang mit Verkostung von Weinen und regionalen Produkten im Herzen der Weinberge an. Sie können die Weine des Weinguts probieren und das Weinbaugebiet der Clairette de Die in Begleitung des Winzers entdecken.

