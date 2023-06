Château de Saint-Point – Lamartine 316 route du château de Lamartine Saint-Point, 29 juin 2023, Saint-Point.

Saint-Point,Saône-et-Loire

Le château de Saint-Point, classé Monument Historique, a été la demeure familiale du poète et homme politique, Alphonse de Lamartine..

316 route du château de Lamartine

Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



The castle of Saint-Point, classified as a historical monument, was the family home of the poet and politician, Alphonse de Lamartine.

El castillo de Saint-Point, declarado monumento histórico, fue la residencia familiar del poeta y político Alphonse de Lamartine.

Das Schloss Saint-Point, das als historisches Monument klassifiziert ist, war der Familiensitz des Dichters und Politikers Alphonse de Lamartine.

Mise à jour le 2023-06-22 par Mission Tourisme – Département 71