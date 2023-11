Week-end « automnal » de Goutz 316, route de Sarmede Cocumont, 11 novembre 2023, Cocumont.

Cocumont,Lot-et-Garonne

Week-end « automnal » de Goutz organisé par le Comité des Fêtes de Goutz. Vide-maison – Vide-greniers et repas (Sur Réservation)..

2023-11-11 fin : 2023-11-12 18:00:00. EUR.

316, route de Sarmede Goutz

Cocumont 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Autumn weekend in Goutz organized by the Comité des Fêtes de Goutz. Garage sale and meal (on reservation).

Fin de semana otoñal en Goutz organizado por el Comité des Fêtes de Goutz. Venta de garaje y comida (previa reserva).

Herbstliches » Wochenende in Goutz, organisiert vom Festkomitee von Goutz. Hausverkauf – Flohmarkt und Essen (Reservierung erforderlich).

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Val de Garonne