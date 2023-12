Spectacle : Le Grand souffle, Hélène Barreau 315 Rue de Reichstett Gouesnou, 22 février 2024, Gouesnou.

Gouesnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:30:00

fin : 2024-02-22 20:30:00

Marionnettiste hors paire installée à Douarnenez, Hélène Barreau revient à Gouesnou présenter ce projet envoûtant dont nous avons soutenu la création il y a deux ans.

Le Grand Souffle n’est pas un spectacle comme les autres. Et pour cause : il met en scène une marionnette à fils de taille humaine qui se met en mouvement grâce aux manipulations de la marionnettiste. Le Grand Souffle évoque le parcours d’un corps naufragé, qui doit réapprendre à se mettre en marche, à retrouver son élan vital, malgré les chutes et les obstacles. Mettant en scène un homme-marionnette plus vrai que nature, le spectacle croise les disciplines et n’hésite pas à puiser dans les pratiques maritimes telles que la voile ou le kite-surf pour donner vie à cette histoire qui joue sur l’imaginaire du naufrage avec une grande humanité.

– Informations pratiques :

Durée 1h

Tout public dès 10 ans

315 Rue de Reichstett Centre Henri Queffelec

Gouesnou 29850 Finistère Bretagne



