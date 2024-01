Soirée Aquafitness 315 Chemin des Goumoux Saint-Paul-Trois-Châteaux, vendredi 19 janvier 2024.

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2024-01-19 19:30:00

fin : 2024-01-19 21:30:00

Surfez sur la vague des bonnes résolutions et profitez d’une soirée sportive dans l’eau ! 30 min d’aqua zumba et 30 min d’aqua bike et / ou 30 min d’aqua boxe et / ou 30 min d’aqua palmes. Buffet.

315 Chemin des Goumoux Centre Aquatique l’Odyssée’O

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



