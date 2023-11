Téléthon 315 Chemin des Goumoux Saint-Paul-Trois-Châteaux, 9 décembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Venez reversez un don pour le Téléthon enfants : animations diverses en partenariat avec le « Club de Natation Tricastin », le « Triathlon Tricastin Club », le « Club de Plongée » ainsi que le Centre Aquatique l’Odyssée’O..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

315 Chemin des Goumoux Centre Aquatique l’Odyssée’O

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and make a donation for the children’s Telethon: various activities in partnership with the « Club de Natation Tricastin », the « Triathlon Tricastin Club », the « Club de Plongée » and the Centre Aquatique l’Odyssée’O.

Venga a hacer un donativo al Telemaratón infantil: diversas actividades en colaboración con el « Club de Natación Tricastin », el « Club de Triatlón Tricastin », el « Club de Plongée » y el Centre Aquatique l’Odyssée’O.

Kommen Sie und spenden Sie für den Telethon Kinder: Verschiedene Animationen in Zusammenarbeit mit dem « Club de Natation Tricastin », dem « Triathlon Tricastin Club », dem « Club de Plongée » sowie dem Centre Aquatique l’Odyssée’O.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence