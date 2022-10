Fête du solstice d’été et St Jean – Feu et musique en extérieur 31460 Caragoudes, Caragoudes (31)

Fête du solstice d’été et St Jean – Feu et musique en extérieur 31460 Caragoudes, Caragoudes (31), 24 juin 2023, . Fête du solstice d’été et St Jean – Feu et musique en extérieur Samedi 24 juin 2023, 20h00 31460 Caragoudes, Caragoudes (31)

gratuit

avec Toulouz’hautbois 31460 Caragoudes, Caragoudes (31) 31460 Caragoudes, 31460 Caragoudes, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/34771”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Afin de fêter le sollstice d’été et la St Jean -20-21 Juin- rencontres musicales autour d’un feu de bois en extérieur, sur un point haut du Lauragais. Musique, discussion, … autour d’un feu de bois. Hautbois et cornemuses déjà au programme. Pour des raisons de sécurité : annulation en cas de pluie ou de vent trop fort. Prévoir : chaussures champètres, boison et frichti à partager avec vos couverts. Sur un point haut, dans un champ, enfants sous la responsabilité de leurs parents, pas d’animaux admis. Pas de toilette sur place. Contact pour adresse précise : dancoc-escargot-singularity.fr La date pourra être reportée au samedi 25 juin en fonction de la météo source : événement Fête du solstice d’été et St Jean – Feu et musique en extérieur publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T20:00:00+02:00

2023-06-24T23:00:00+02:00

Détails Autres Lieu 31460 Caragoudes, Caragoudes (31) Adresse 31460 Caragoudes, 31460 Caragoudes, France Age maximum 110 lieuville 31460 Caragoudes, Caragoudes (31)

31460 Caragoudes, Caragoudes (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//