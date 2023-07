Vaujours Retro Camping 314 rue de Vaujours Château-la-Vallière, 8 juillet 2023, Château-la-Vallière.

Château-la-Vallière,Indre-et-Loire

Rendez-vous mensuel de véhicules anciens au château de Vaujours, tous les quatrièmes dimanches du mois de 9:30 à 11:30, organisé par l’association Les Amis du Château de Vaujours et ses bénévoles..

2023-07-08 fin : 2023-07-09 . EUR.

314 rue de Vaujours

Château-la-Vallière 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Monthly meeting of old vehicles at the castle of Vaujours, every fourth Sunday of the month from 9:30 to 11:30, organized by the association Les Amis du Château de Vaujours and its volunteers.

Encuentro mensual de vehículos antiguos en el castillo de Vaujours, cada cuarto domingo del mes de 9:30 a 11:30, organizado por la asociación Les Amis du Château de Vaujours y sus voluntarios.

Monatliches Treffen von Oldtimern am Schloss von Vaujours, jeden vierten Sonntag im Monat von 9:30 bis 11:30 Uhr, organisiert vom Verein Les Amis du Château de Vaujours und seinen freiwilligen Helfern.

